[MAJ] Halo s'invite chez Helldivers

CBL
 
Helldivers 2 sort aujourd'hui sur Xbox Series et à l'occasion, Arrowhead a créé un Legendary Warbond inspiré de Halo 3 ODST. Au menu : de nouvelles armes et armures et de nouveaux véhicules. Le bousin coûte 1500 Super Crédits, la monnaie forte du jeu, qu'on peut récolter lentement en jouant ou acheter avec des vrais sous. C'est l'un des problèmes du titre : des mécaniques de F2P dans un jeu payant et on ne parle pas juste d'éléments décoratifs. Mais bon, le jeu est toujours aussi fun et il faut bien cela pour sauver la démocratie.

[MAJ] : et ce n'est pas tout ! Le 2 septembre sortira la nouvelle campagne Into the Unjust. Elle permettra pour la première fois d'aller sous terre pour anéantir le mal terminide à la racine. Ce sera l'occasion d'affronter des nouvelles bestioles mais on ne pourra pas utiliser de stratagèmes ! À la surface, un nouveau type de Terminide nous attend, un genre de dragon. Comme d'hab', le tout sera gratuit mais sera accompagné d'un Premium Warbond (à 1 000 Super Crédits).





