Lords of the Fallen montre à nouveau son âme

L’éditeur CI Games vient de publier une vidéo qui présente plus de 17 minutes de gameplay de Lords of the Fallen . On a un aperçu significatif des différents environnements et des possibilités au niveau des combats de ce souls-like, qui de ce côté diffèrent quand même de l’opus originel . Concernant les boss, le jeu de Hexworks reprend les codes du genre, à savoir un design atypique et des affrontements corsés. De plus, il sera possible de faire l’aventure en coopération.Reste à savoir si les changements opérés convaincront le public d’ici la sortie, c’est-à-dire le 13 octobre sur PC, Xbox Series et PS5.