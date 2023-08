Factor pense à tout le monde, et même ceux qui aiment bien se spoiler le début des jeux. Alors, on va se faire les complices de nos confrères d’ IGN et partager également les treize premières minutes de gameplay de Lords of the Fallen . Déjà pour commencer, on se pose la question légitime de savoir si c’est bon signe de déjà montrer l’introduction d’un titre qui est attendu pour le 13 octobre prochain sur PC, Xbox Series et PS5 ? A-t-il autant du mal à susciter l’intérêt des amateurs du genre ? Ce sera aux concerné(e)s de savoir si le futur jeu de Hexworks réussira à leur caler une dent creuse en attendant le prochain Dark Souls