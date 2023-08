Lollipop Chainsaw RePOP poppera finalement à l’été 2024

Allez savoir pourquoi, Lollipop Chainsaw est l’un des jeux qui a été le plus correctement suivi par Factor. Cela n’a probablement rien à voir avec les poses suggestives de la pom pom girl à couettes. Quoi qu’il en soit, on vous avait annoncé que le jeu de Grasshopper Manufacture sorti en 2012 sur PS360 allait avoir le droit à un remake et qu'il était en chantier chez Dragami Games A l’origine, le studio visait une sortie pour 2023 mais finalement, Lollipop Chainsaw RePOP vient d'être repoussé à l’été 2024. Nous n’aurons plus les musiques sous licence, nous n’avons pas les plateformes de jeu, mais les zombies eux seront bien présents on vous rassure. Hum...