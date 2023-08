Lies of P est Gold

« C'est avec un réel plaisir que nous vous annonçons que #LiesofP est devenu Gold. Vraiment, nous avons hâte de votre arrivée à Krat le 19 septembre.

Même la Black Rabbit Brotherhood s'est faufilée pour nous aider à remercier tout le monde pour votre soutien. »

C’est avec "deux doigts coupe faim" que Neowiz Games ont annoncé que leur prochain jeu, Lies of P , est dorénavant Gold :On ajoutera que le jeu est attendu à cette date sur PC, PS5 et Xbox Series.