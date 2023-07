Les vendredis à la mod

Et oui ! On est déjà vendredi. Entre deux vagues de chaleur, il est temps de télécharger quelques mods pour le week-end. iVRY est un pilote qui ajoute le support de SteamVR à des appareils non prévus pour comme le premier PSVR. Son développeur est en train de bosser sur le support du PSVR 2 et les progrès sont fulgurants . Le suivi du casque en lui-même fonctionne déjà. A terme on pourra donc utiliser le PSVR 2 sur son PC.On l'oublie souvent mais les premiers WipeOut sont sortis sur PC. Mais la qualité de ces portages est discutable et les faire tourner sur des bécanes modernes n'est pas toujours aisé. Un fan du jeu a donc développé son propre portage du premier baptisé la Phantom Edition . Il utilise les données de la version Playstation mais ajoute des options modernes comme le support des écrans large et un framerate débloqué. Ca se télécharge ici et il vous faut une image de la verson Playstation que vous avez bien entendu acquise de manière légale.En 2009 sortait Tiberian Dawn Redux, un mod qui recréait le premier Command & Conquer pour C&C Generals. L'équipe n'a pas chomé depuis vu qu'ils ont sorti de nombreuses mises à jour pour le projet mais ont aussi développé un autre projet en parallèle : Red Alert Redux. Une démo vient de sortir et elle comprend deux missions et 18 cartes jouable en mode escarmouche (escarmouche, will you do the Fandango). Comme pour Tiberian Dawn Redux, elle nécessite C&C Generals et son extension Zero Hour.Portal: Prelude est un épisode 0 non-officiel pour Portal créé par des moddeurs et sorti en 2008. Il comporte 19 salles de test et dure une dizaine d'heures. Nvidia a fait passer le tout dans RTX Remix pour créer une version RTX du jeu. Comme pour Portal RTX, elle utilise le path tracing donc DLSS 3 est fortement recommandé. Quant au jeu en lui-même, ce n'est pas aussi bon que l'original de Valve mais on parle d'un jeu gratuit . Ca se télécharge sur Steam à condition de posséder Portal. C'est le clap de fin pour la sortie de Dolphin sur Steam. Pour résumer ce qui s'est passé, Valve est allé demander à Nintendo si c'était cool que Dolphin sorte sur Steam ce à quoi les avocats de Nintendo ont répondu NEIN! NEIN! ACTHUNG! en citant le fameux DMCA comme justification. L'équipe de Dolphin a préférer jeter l'éponge plutôt que de se lancer dans une bataille juridique couteuse et qu'ils sont surs de perdre car oui, Dolphin contient bien du code propriétaire destiné à outrepasser la protection des jeux Wii. Le gag est que cela fait 15 ans que le code en question existe dans Dolphin, que Nintendo est au courant et qu'ils ont choisi de laisser pisser. Cela ne change rien à Dolphin dans l'immédiat : vous pouvez toujours continuer de télécharger la version standalone et la version RetroArch.