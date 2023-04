Les vendredis à la mod

Half-Life: Alyx est le meilleur jeu VR existant. Mais quid des gens qui n'ont pas de casque ou qui ont le mal de mer ? Il existe plusieurs mods pour y jouer sur un écran classique et NoVR est probablement le plus avancé. La dernière mise à jour permet de jouer au jeu du début à la fin avec support des Gravity Gloves. Pas mal de mods populaires sont mal supportés comme Levitation et vous pouvez même y jouer sur Steam Deck Pour des raisons qui nous échappent, le look PS1 est à la mode et c'est souvent celui retenu pour créer des demakes de jeux 3D modernes. Après Bloodborne et Elden Ring, c'est donc au tour de Dead Space de recevoir sa version PS1 . N'espérez pas un jeu complet : c'est plus une démo qu'autre chose. A noter que dans tous les cas, ce ne sont pas des vrais jeux PS1 et ils n'ont aucune chance de tourner sur le matos d'origine. Par contre le but de Portal 64 est bien de créer une version Nintendo 64 du classique de Valve. Vous pouvez suivre les progrès sur la chaine YouTube de son développeur.L'un des meilleurs mods existant pour Crusader Kings 2 est AGOT et comme son nom l'indique transporte le jeu dans l'univers de Game Of Thrones avec bien entendu une bonne dose d'inceste. Kotaku le décrit comme le meilleur jeu GoT existant . Un de ses développeurs, Matthew Clohessy, bosse même désormais pour Paradox Interactive. Mais CKII se fait vieux donc les développeurs du mod bossent sur une nouvelle version pour Crusader Kings III. Comble du bonheur : la béta devrait tomber aujourd'hui sur le Discord des développeurs.