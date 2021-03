Les temps de chargement, c'est de l'argent

Voilà une belle histoire comme on les aime. Comme beaucoup de joueurs de GTA Online, T0st en avait ras le bol des temps de chargement improbables du jeu. Pour certains ils dépassent les 10 minutes... T0st a donc décidé de comprendre l'origine du problème en décompilant le jeu. En analysant le code obtenu, il s'est rendu compte qu'une bonne partie des données (genre le prix des véhicules) était sauvées au format JSON.C'est assez standard sauf que le JSON en question comporte 63 000 entrées et pèse dans les 10 Mo. Et qu'il était parsé n'importe comment avec une série de validations inutiles et inefficaces. T0st a donc décidé d'écrire sa propre DLL pour corriger le tout et de l'injecter dans le jeu. Le résultat fut sans appel : il est passé d'un temps de chargement de 6min à une 1min50. Il a posté le code en ligne en espérant attirer l'attention de Rockstar. Et il l'a reçu : Rockstar va implémenter sa solution et a décidé de remercier T0st en lui filant dix mille dollars via leur programme de chasseur de bugs , une récompense normalement réservée aux problèmes de sécurité.