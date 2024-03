Les specs de la PS5 Pro dans la nature

CPU: Huit coeurs Zen 2 tournant à 3,85GHz maximum contre 3,5GHz pour la PS5 classique

GPU: 60 Compute Units RNDA 3 contre 36 CUs RDNA 2 pour la PS5 classique

Puissance de calcul GPU: 33,5 TFLOPS contre 10,23 TFLOPS pour la PS5 classique

Mémoire disponible pour les jeux: 13,7 Go contre 12,5 Go pour la PS5 classique

Bande passange mémoire: 576 Go/s contre 448 Go/s pour la PS5 classique

Il y a eu un bon paquet de fuites autour de la future PS5 Pro mais la dernière viendrait directement du portail des développeurs Playstation et comporte des specs détaillés de la bête. Digital Foundry a fait une analyse détaillée du tout donc on va se contenter de copier les specs:Mais du coup cela donne quoi en jeu ?De l'aveu même de Sony, le gain de perf' réel serait de 45% donc si un jeu tape le 4K@30FPS sur PS5 classique, n'espérez pas qu'il tape le 4K@60FPS sur PS5 Pro uniquement grâce au nouveau GPU. Mais la PS5 Pro a un tour de plus dans son sac : le PlayStation Spectral Super Resolution ou PSSR. Vous l'avez déjà déviné : il s'agit d'un nouvel upscaler type DLSS et comme la solution d'Nvidia, il tournerait sur du matos dédié contrairement au FSR d'AMD qui tourne sur les coeurs GPU classiques.La PS5 Pro supportera aussi le variable rate shading au niveau matériel comme les Xbox Cerises. Cela permet de ne pas rendre l'intégralité d'une image avec la même qualité de shaders afin d'économiser en performances. Enfin Sony promet des performances ray-tracing deux à quatre fois supérieures à la PS5 classique.Quoi qu'il en soit il faudra probablement patcher les anciens jeux pour supporter le PSSR et débloquer le framerate pour bénéficier de la puissance de calcul supplémentaire. Il faudra aussi convaincre les développeurs tiers de nouveaux jeux d'ajouter une cible dans leurs configs de déploiement. Ils ont déjà PS5, Xbox Series S, Xbox Series X voir pour certains PS4 et Steam Deck. Sur les 3300 jeux PS4, seuls 200 ont été optimisés pour la PS4 Pro. L'un d'entre eux était un certain Red Dead Redemption 2 qui était vendu en pack avec la PS4 Pro donc on peut imaginer qu'un certain GTA 6 suivrait le même chemin. Les jeux PS VR2 pourraient bénéficier à fond de la PS5 Pro mais vu que Sony semble avoir lâché l'affaire...