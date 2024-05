Les sorties Steam du moment

Factor, on vous a compris. Vous n'aimez pas les abonnements. Vous aimez payer pour les jeux et si possible en provenance de studios indies qui ne sont pas au service d'actionnaires sans scrupule mais qui aimeraient quand même bien se payer une barraque dans le sud. Voici donc une petite sélection de jeux qui viennent de sortir sur Steam. Tous devraient tourner sur Steam Deck même si ce n'est pas indiqué et ils coûtent tous une vingtaine d'euros. MULLET MADJACK est un FPS ultra-nerveux avec une esthétique sortant tout droit des animes des années 90s. Le principe est simple : vous n'avez que 10s à vivre et chaque robot que vous butez vous faire regagner 3s. C'est aussi un rogue-like donc les niveaux sont générés de manière procédurale et vous allez en chier. TUER TUER TUER ! C'est le premier jeu du studio Hammer95. ANIMAL WELL est à l'exact opposé vu qu'il s'agit d'un Metroidvania dans lequel on incarne un blob qui allume des bougies dans un monde très sombre rempli de chats démoniaques. Pléonasme. C'est tout en 2D, tout en pixels et bourré de détails assez dingues . La progression est non-linéaire et c'est rempli de puzzles et de secrets. C'est le premier jeu de Billy Basso et il pèse moins de 34 Mo.Jonathan Blow a beau être un individu fort antipathique et prétentieux, Braid était un sacré bon jeu et faisait partie de la nouvelle vague de jeux indies. Du coup on est content de voir la Anniversary Edition sortir sur Steam avec des graphismes et des musiques refondues, des nouveaux puzzles, des commentaires audio... Et pour ceux qui ont le jeu original, elle est à -50% pendant un mois.Le FPS musical était un genre inexistant avant l'arrivée successive de Metal Hellsinger et BPM: Bullets Per Minute . ROBOBEATS est une nouvelle entrée dans le genre et propose une esthétique très léchée et des niveaux générés de manière procédurale car oui, c'est encore un rogue-like... Non seulement il faut bouger et tirer en rythme avec la musique mais en plus les environnements s'adaptent à la musique nous dit-on. Vous pouvez coller vos propres MP3 et OGG histoire de blaster du robot sur la danse des canards. C'est un jeu de Simon Fredholm. Athenian Rhapsody est le premier jeu de Nico Papalia et c'est un RPG inspiré par tout plein de choses comme Undertale, Earthbound, WarioWare, Pokémon... Il utilise des graphismes à la sauce 16 bits pour illustrer un monde louffoque remplis de choix. Apparemment il y a tellement de choix que deux parties ne se ressemblent pas au point qu'on peut souvent une partie sous forme d'un "Rhapsody" qu'on peut après échanger avec ses potes et combiner avec d'autres.