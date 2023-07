Les sorties Steam du moment

Il y a eu plein de jeux sortis sur Steam récemment. On a parlé de certains comme Viewfinder (arrivé sur Steam le 18 juillet) ou Oxenfree 2 (sorti sur Steam le 12 juillet) mais d'autres sont passés entre les mailles numériques de la grande toile mondiale. Faisons donc un petit point en commençant par YEAH! YOU WANT "THOSE GAMES," RIGHT? SO HERE YOU GO! NOW, LET'S SEE YOU CLEAR THEM!.Non je ne suis pas passé à l'anglais. C'est le nom du jeu. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos ou des images de jeux mobile en vous demandant où les télécharger. La réponse est simple : vous ne pouvez pas car ils n'existent pas. Jusqu'à aujourd'hui. Monkeycraft (le studio derrière Katamari Damacy Reroll ) a recréé une bonne partie de ces jeux et les a collé dans une collection au nom improbable. Ca coûte moins de 10 euros et on vous garantit des grands moments.Le studio Lunar Division devait trouver que c'était triste que Zachtronics arrête de faire des jeux donc ils ont commencé à bosser sur un jeu de gestion de ressources dans lequel on explore des systèmes solaires hostiles pour coloniser des planètes. Il faudra faire un peu de maths et lire avec attention le manuel pour s'en sortir. Le jeu dispose en plus d'une esthétique gothique assez léchée et ressemble fort à un jeu de plateau. Ca s'appelle The Banished Vault et ça coûte moins de 25 euros Enfin on se doit de parler de BattleBit Remastered vu que c'est le carton du moment sur Steam. Pour faire simple c'est Battlefield 2042 version low-poly. Mais c'est aussi Battlefield 2042 how it should be avec une vingtaine de cartes destructibles accueillant jusqu'à 254 joueurs, des véhicules, 45 flingues, du chat vocal de proximité, différentes classes de personnages... Ca coûte moins de 15 euros , il n'y a pas de micro-transactions, c'est développé avec amour (et sous Unity) par trois personnes et ça tourne sur une patate froide ou un Steam Deck.