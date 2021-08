Les sorties du jour

Deux "petits" jeux attendus depuis assez longtemps vont enfin débarquer sur les cyber-étals des e-vendeurs. Le premier est Twelve Minutes , huis clos narratif édité par Annapurna Interactive dans lequel le héros se retrouve coincé dans une boucle temporelle de douze minutes, durant laquelle il va devoir trouver comment faire en sorte que lui et sa compagne échappent à un flic un peu trop zélé. Recompile quant à lui, titre de PhiGames édité par Dear Villagers , est un jeu d'action-aventure-plateforme metroidesque à l'esthétique Tron-core particulièrement réussie dans lequel on contrôle un petit programme qui va devoir infiltrer le Mainframe. Le premier est une exclu Xbox One/Series et PC, alors que le second sortira uniquement sur les nouvelles consoles et PC. Tous deux seront également disponibles dans le Gamepass, donc si vous êtes abonnés, vous n'avez aucune raison de ne pas leur donner leur chance durant le week-end.Enfin, il n'est pas sorti aujourd'hui mais hier, mais ça compte quand même : Tetris Effect Connected arrive enfin sur Steam après des années d'exclusivité PS4, puis EGS, puis Oculus, puis Xbox. Pour ceux qui auraient dormi depuis tout ce temps, c'est Tetris, mais plongé dans un de ces trips sensoriels dont Tetsuya Mizuguchi a le secret, et jouable en VR. Cette version Connected rajoute en plus du multi. Jouez-y, c'est absolument extraordinaire, et le mode VR devrait vous faire faire de sacrées économies sur votre budget drogues et psychotropes.