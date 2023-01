Les Nouvelles du Faicteur : les morts à l’amende

Cette semaine Les Nouvelles du Faicteur sont en version Light pour cause de souci technique qui arrive toujours au meilleur moment. Mais cela ne nous empêchera pas de parler d'un vote "de principe" au Parlement européen, d'une grosse amende pour un éditeur français et on finira par un festival.Le Parlement européen fait aussi une liste de vœux pour 2023, ainsi 577 députés ont voté pour un rapport d'initiative mais avec zéro portée législative, pour protéger les mineurs des lootboxes, pour garantir l'équilibre hommes-femmes, contre les stéréotypes sexistes, etc. tout cela dans le secteur vidéoludique. « Nous devons harmoniser les règles de l'UE, en assurant une protection renforcée des consommateurs et en mettant l'accent sur les mineurs ». On va voir le verre à moitié plein, et se dire que c'est déjà un début.Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site cbnews.fr>> La Cnil a infligé le 29 décembre 2022 une amende de 3 millions d'euros à l’éditeur français de jeux vidéo mobiles Voodoo « Entre août 2021 et juillet 2022, la Cnil a effectué plusieurs contrôles sur Voodoo.io et sur différentes applications mobiles éditées par la société Voodoo, telles que le jeu Helix Jump [...] Lorsqu’un utilisateur exprime son refus de faire l’objet d’un suivi publicitaire, la société Voodoo lit tout de même l’identifiant technique associé à cet utilisateur (l’IDFV) et traite toujours des informations en lien avec ses habitudes de navigation pour des objectifs publicitaires, donc sans son consentement et en contradiction avec ce qu’elle lui indique dans l’écran d’information qu’elle affiche ». Ils ont dorénavant trois mois pour recueillir le consentement du client à l'utilisation de l'IDFV à des fins publicitaires, sinon ce sera 20 000 euros d'astreinte journalière.Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site lemondeinformatique.fr >> Le samedi 28 janvier 2023 de 10h à 18h dans la salle Hervé-Bazin, à Soucelles en Pays de la Loire, aura lieu la première édition de Rives et play, un événement jeu vidéo avec tournois eSport et jeux en famille. L'entrée est gratuite, et l'inscription aux différents tournois se fera sur place.Pour retrouver l'article complet abordé dans la rubrique, rendez-vous sur le site ouest-france.fr >>