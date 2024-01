Les mercredis à la mod

Et voilà. Il suffit que je prenne des vacances pour que les mods sortent par paquets de douze. Il y a tellement à faire que je ne vais même pas attendre vendred histoire de vous donner le temps de télécharger le tout avant le week-end. On commence avec Portal: Revolution. En théorie c'est un mod pour Portal 2.En pratique c'est un jeu complet sorti sur Steam qui comporte 40 salles, des nouvelles mécaniques du gameplay et une histoire située entre les deux opus créés par Valve. Evidemment il y a un nouveau core appelé Stirling, ça tourne bien sur Steam Deck et ça dure entre 5 et 7 heures. C'est créé par Second Face Software et pour se faire ils ont utilisé une version modifiée de Portal 2: Community Edition qui est lui-même créé à part du moteur de Counter-Strike: Global Offensive.James Lambert est aussi un gros fan de Portal et depuis quelques années il s'est mis en tête de porter le jeu sur ... Nintendo 64, un défi particulièrement coriace vu que la N64 n'est même pas capable de faire tourner correctement des jeux N64 au vu du framerate de GoldenEye. Et pourtant il y est arrivé. Il vient de sortir Portal 64: First Slice qui comprend les 13 premières salles du jeu. Ca se télécharge ici et pour y jouer il vous faut un émulateur N64 ou une vraie console. Des fans du travail de James ont même créé une cartouche et une N64 aux couleurs de Portal pour l'occasion. Vous pouvez suivre le parcous du combattant de James sur sa chaîne YouTube et lui filer des sous sur Patreon Si vous êtes jeune, vous avez probablement commencé les Elder Scrolls avec Skyrim. Si vous êtes moins jeune, il y a des chances que ce soit Oblivion. Si vous êtes encore moins jeune, c'est peut-être même Morrowind. Mais si vous trainez sur ce site, il n'est pas impossible que ce soit Daggerfall. Sorti en 1997, c'est le plus vaste et le plus buggué de la série avec un nombre invraissemble de PNJs, donjons et villages répartis dans un monde généré de manière procédurale.Gavin 'Interkarma' Clayton est un moddeur de Daggerfall depuis les années 2000 mais en 2014, il a commencé un projet pharaonique : recréér le jeu avec Unity. Le résultat s'appelle Daggerfall Unity et vient de passer en version 1.0 . Comme le jeu est en beta depuis un petit moment, il existe en plus une communauté de moddeurs assez active pour améliorer encore plus l'expérience. Accessoirement le tout est complètement open source . Moddé à mort cela donne ceci.Praydog était déjà une légende vivante dans le monde de la réalité virtuelle grâce à ses mods permettant d'ajouter de la VR dans les Resident Evil. Il vient désormais d'acquérir le statut d'empereur en sortant un mod permettant d'ajouter de la VR dans TOUS les jeux Unreal Engine depuis la 4.8 jusqu'à la 5.3 avec parfois même support des manettes à détection de mouvement. Il y a un guide complet pour savoir comment faire mais ce n'est pas très compliqué. Il suffit de lancer le jeu puis de lancer l'injecteur. Il y a des fichiers de configs pour différents jeux et la communauté en crée de plus en plus chaque jour.Tous les jeux ne sont pas compatibles mais une liste de compatibilité a été établie . Vous pouvez donc dès à présent jouer sans souci en VR à des jeux comme Atomic Heart, Deliver Us The Moon, Returnal, Stray, Satisfactory, Hi-Fi Rush, Ghostrunner, High On Life, Mordhau, MechWarrior 5... A noter que les jeux en question n'ont pas été optimisés pour la VR donc il faudra peut-être baisser la résolution ou le niveau de détails afin de ne pas avoir une framerate gerbatif.