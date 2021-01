Les jeux à la con du vendredi

Entre deux news sur des histoires déprimantes de crunch ou pleine de termes techniques compliqués, il fait bon de se détendre avec quelques bons vieux jeux à la con. On commence avec Return To Castle Monkey Ball qui est exactement ce à quoi vous pensez : un crossover absurde entre Wolfenstein et Monkey Ball. BJ Blazkowicz se retrouve dans une boule et doit trouver la sortie de chaque niveau tout en ramassant des bananes et en écrasant des nazis. Et grâce à la magie de l'exporteur web de Unity, ça se joue directement dans votre navigateur Histoire d'arrondir les fins de mois, de plus en plus de jeunes femmes postent des photos dénudées accessibles uniquement en s'abonnant sur leur page OnlyFans. Du coup, des développeurs indies ayant de l'humour et du temps libre ont créé une parodie jouable appelée OnlyCans . Il s'agit de prendre des photos d'un canette de "Shize" et en l'aspergeant de soda pendant qu'elle prend des poses sexy. C'est de l'humour au dixième degré comme seul Internet sait le faire.