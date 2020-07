Les jeux à la con du vendredi

Et oui on est déjà vendredi ! En attendant un week-end chargé avec le direct Devolver Digital samedi et le direct Ubisoft dimanche, on vous propose de vous détendre en découvrant deux jeux idiots. Le premier s'appelle Alpaca Ball: Allstars et est développé par les Autrichiens de Salt Castle Studio. Il s'agit d'un jeu de sport à base de physique dans lequelle deux équipes d'alpagas s'affrontent tout en portant des costumes idiots. Bien entendu c'est pensé pour le multi local avec possibilité de jouer jusqu'à 8. Le résultat ressemble un peu à Genital Jousting sauf que vous pouvez le lancer sans crainte quand vos beaux-parents ou vos potes coincés sont à la maison. Alpaca Ball: Allstars sortira sur Steam et Switch cette année.La série des Earth Defense Force sont des nanars vidéoludiques dans lequel on affronte des insectes géants et qui sont devenus cultes avec le temps. Earth Defense Force: World Brothers change la formule en proposant des graphismes tout en voxels. Est-ce que le résultat est joli ? Non. Est-ce que le gameplay a l'air différent ? Non plus. Est-ce que la bande-annonce a été doublée par des japonais surexcités et est totalement illisible ? Bien évidemment ! Earth Defense Force: World Brothers sortira début 2021 sur PS4 et Switch et est toujours développé par Sandlot pour le compte de D3.