Les jeudis à la mod

On ne présente plus Kaze Emanuar , l'auteur de mods assez dingues pour Super Mario 64. On le pensait au sommet de son art mais il vient de surpasser toutes nos espérances en sortant Super Mario 64 Maker. C'est exactement ce que vous pensez : un hack pour Super Mario 64 qui permet de créer ses propres niveaux. Vous pouvez même les partager via un site créé pour l'occasion. Le hack se télécharge ici et nécessite d'avoir un logiciel pour patcher la rom originelle ainsi que la ROM en question acquise légalement bien entendu.Tant qu'on est dans les projets fous, Rayman Redemption vient de sortir sur PC et se télécharge ici . C'est une recréation du Rayman de 1995 avec trois tonnes de contenu additionnel et ReDesigner, un éditeur de niveaux. Ubisoft a d'autres chats à fouetter en ce moment et n'a pas encore envoyé son armée d'avocats mais on vous conseille de télécharger le jeu au cas où.