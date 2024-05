Les Game Pass Temps ont fait leur temps

​Cela ne vous a sans doute pas échappé, mais la dernière news de la série intitulée "Game Pass Temps" a suscité pas mal d’émoi (euphémisme) avec pas moins de 70 commentaires. Wouhou c’est la fête !? Non pas vraiment.Contrairement à ce qui transparait de certains retours, cette rubrique n’a jamais eu pour vocation de faire de la publicité (gratuite) pour cet abonnement, mais a pour objectif d’être un outil pour les abonnés afin de les aider à y voir plus clair en informant des entrées/sorties et avoir tout clé en main regroupé en un seul endroit. En bonus ça permet de mettre aussi en lumière certains jeux.Puis Microsoft a déboulé un matin et a fait du Microsoft sous sa couverture « Xbox », en décidant de fermer quatre studios, parmi lesquels se trouvent de très bonnes équipes derrière des jeux primés et, semble-t-il, attrayants pour le Game Pass (on salue le soldat Hi-Fi Rush). Du coup on se demande si même quand un jeu à succès n’assure pas la pérennité de son studio créateur, est-ce que le Game Pass est vraiment profitable pour Xbox ?Mais surtout ça nous met mal à l’aise vis-à-vis du traitement médiatique à faire pour l’abonnement et donc sur cette série de News. Notre réponse à cette question est simple : on va arrêter les Game Pass Temps. C’est un peu notre réponse à Microsoft, notre moyen à nous de dire qu’ils ont quand même sacrément déconné avec ces fermetures de studio. Et puis c’est aussi plus cohérent avec nos autres news et le ton général du site, même si, on ne le répètera jamais assez, nous n’avons pas de ligne editoriale, chaque contributeur a la sienne (avec quelques balises), et c’est une des forces de ce joyeux bordel qu’est Factornews.Mais il faut quand même faire la part des choses et noter que tout n’est pas noir non plus dans cet abonnement. Pour un Studio Microsoft, même si cela n’est pas prouvé, le modèle ne semble pas des plus pérenne (euphémisme bis). Mais pour un studio tiers, c’est plus incertain, il y en a qui s’y retrouvent ( Round8 Zevere etc...) quand d’autres déchantent ( Playdead , etc...).Enfin pour l’abonné, on est quand même pas loin du Nirvana. La plupart des jeux restent 2 ans au catalogue, certains arrivent Day One, d’autres y restent pour toujours (les jeux Microsoft), on trouve de tous les genres et en grande quantité pour un coût relativement modique. Je ne sais pas vous, mais mon moi adolescent (sans le sou mais avec du temps de jeu à revendre) aurait tout donné pour avoir l’équivalent.Bref, ça va faire plaisir à certains, peut être en décevoir d’autres, mais votre "Game Pass Temps" n’est plus. Et ce n’est pas pour brosser dans le sens du poil certains lecteurs zélés, c’est une réflexion que l’on a depuis plusieurs jours, et comme j’aime bien terminer les choses commencées, je me devais d’au moins terminer la News du mois de mai en faisant cette ultime mise à jour, n’en déplaise à ceux souhaitant nous dicter nos faits et gestes.Des bisous, One Luv’.