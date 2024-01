Les GaaS sont le sang de PlayStation

Pour débuter l'année 2024 en beauté, Sony a mis a jour son joli site web avec une page retraçant le bilan PlayStation final de 2023 . Concrètement, l'idée est de mettre en avant les jeux développés à la maison, mais aussi les jeux les plus joués sur PS4 et PS5. Mine de rien, ça doit en faire un paquet, vu comment la PS4 s'est vendue et aussi à la vue de l'excellente forme de la PS5.Ils en profitent donc pour mettre en avant les grosses exclusivités comme Marvel's Spider-Man 2 et Final Fantasy XVI, mais aussi d'autres jeux non exclusifs à PlayStation, comme Star Wars Jedi: Survivor et Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard, Diablo IV, Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Street Fighter 6, Armored Core VI: Fires of Rubicon, etc. qui se ont très bien vendus sur la grosse console blanche. Ou encore les modes et jeux VR pour le PS VR2 , avec Horizon: Call of the Mountain, Gran Turismo 7 et Resident Evil 4 VR Mode.Bref, une année tout de même sacrément chargée du côté de PlayStation, et ça fait plaisir de voir ces excellents jeux mis en avant.