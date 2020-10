ACTU Les évènements Halloween Mad Dog il y a 6 h par email

Dans une semaine c'est Halloween. Du coup vos jeux vidéos se mettent à jour pour proposer du contenu additionel en lien avec la saison. Et puis si ça peut faire vendre quelques exemplaires des jeux en primes, on va pas se priver et ça reste dans l'esprit de la fête en plus. En voici une liste non exhaustive.



On commence par Don't Starve Together, actuallement en promotion sur Steam, et leur évenement Return of Them: Forgotten Knowledge and Hallowed Nights. Le sympathique jeu de Klei Interactive vous propose de gagner de nouveaux costumes pour vos psychopates favoris ainsi qu'une nouvelle machine. Si vous vous connectez au jeu avant Halloween, vous pourrez aussi gagner de nouveaux ornements pour vos murs.







Ensuite, on a Call of Duty: Modern Warfare et Warzone qui propose un nouveau mode de jeu - Zombie Royale - et une variante nocturne de la carte Verdansk. Le concept du nouveau mode met en scène plusieurs équipes et des hordes de zombies. La dernière équipe en vie gagne la partie. Sur la carte The haunting of Verdansk les joueurs pourront se retrouver nez à nez avec Jigsaw de Saw ou bien encore Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Voilà qui promet des soirées câlines.







Fortnite lui aussi a son évenement sobrement appelé Fortnightmare. Apparamment les joueurs se battent contre des ombres et peuvent eux-même devenir des ombres s'ils se font éliminer. Je pose la vidéo là parce qu'honnêtement ça a l'air d'être un joyeux boxon trop long à décrire.







Animal Crossing : New Horizons, le jeu tout meugnon, essayera lui aussi de vous faire peur. Le jeu propose donc de nouvelles couleurs de peau (oui vous avez bien lu, comme "blanc sorcière", ou "bleu monstre") ainsi que la possibilité de planter des citrouilles... Oui bon c'est Animal Crossing, vous vous attendiez à quoi ? Des chatons égorgés ?



Borderlands 3 - Bloody Harvest. Comme l'année dernière, le jeu offre de nouvelles skins, de nouveaux loots, et le retour de Captain Haunt.





Grounded, le jeu coopératif d'Obsidian se muni lui aussi d'un évènement Halloween. Rien de bien intéressant : quelques boosts additionnels et des bestioles un peu modifiées...



Killing Floor 2 et Dead by Daylight offrent tous deux nouvelles maps, skins, armes et autre récompenses esthétiques.





Pour finir les papis du jeu vidéo Team Fortress 2, Guild Wars et World of Warcraft proposent quant à eux (comme chaque année depuis des éons) leurs habituels évènements annuels (respectivement Scream Fortress XII, Shadow of the Mad King et Hallow's End). Rien de nouveau là-dedans.