Les évaluations précoces du moment

Tout plein de jeux viennent de tomber en early access sur Steam donc un petit tour d'horizon s'impose. On commence avec No Rest For The Wicked , le nouveau jeu des créateurs d'Ori And The Blind Forest et de sa suite. L' early access est sortie dans un état désastreux avec des perfs à la ramasse et l'absence de choses de base comme remapper ses touches claviers. Plusieurs hotfixes et un très gros patch plus tard , les choses vont nettement mieux et on peut se concentrer sur le jeu qui est à mi-chemin entre Diablo et Dark Souls. Evaluation précoce oblige, il manque un paquet de trucs et notamment le mode multi. Il faudra attendre la 1.0 pour du co-op à 4.Restons dans les action-RPG avec Hades II qui vient aussi de tomber en early access et comment dire ? C'est Hades II donc si vous avez aimé le premier, vous pouvez foncer les yeux fermés. Cette evaluation précoce contient déjà plus de contenu que le premier Hades et tournera à merveille sur votre Steam Deck. Foundry est aussi disponible en accès anticipé et contient de vous occuper des dizaines d'heures. On rappelle que c'est un genre de Satisfactory à la sauce Minecraft jouable en co-op en ligne. Les jeux de ce genre ont tendance à rester très longtemps en early access (coucou Satisfactory !) donc vous voilà prévenus. Attention par contre : il faut se farcir le launcher Paradox Interactive...Enfin on termine avec Abiotic Factor qui propose lui aussi son évaluation précoce . C'est un jeu de survie qui repompe l'ambiance et les graphismes du premier Half-Life. Le jeu vous met dans la peau d'un scientifique deGATE qui doit faire face aux "conséquences imprévues" d'une expérience qui a mal tourné à savoir une invasion alien et un assaut d'un groupe para-militaire. Vous et jusqu'à 5 potes devront survivre dans ce milieu hostile. Ca a l'air très rigolo et les avis sont dithyrambiques. Par contre les barbares qui ont créé ce jeu ont utilisé Unreal Engine 5 donc la config recommandée est sacrément haute pour un trip rétro.