Les enquêtes de l'été

Trois jeux, trois styles, trois studios mais un seul but : mener l'enquête et trouver les clés du mystère au chocolat. On commence avec Lorelei and the Laser Eyes vu qu'il est déjà sorti. Développé par Simogo ( Sayonara Wild Hearts ), le jeu vous envoie dans un hotel en Europe De L'Est pour comprendre ce qui s'y passe. C'est globalement une escape room géante remplie de puzzles et illustrée avec une DA surréaliste. Ca tourne sur Steam Deck et au vu des avis Steam et du fait que ce publié par Annapurna Interactive, vous pouvez foncer dessus les yeux fermés.On continue avec The Crimson Diamond qui sort dans 2 jours sur Steam . Le jeu de Julia Minamata tente de recréer le style des premiers jeux Sierra On-Line donc avec graphismes EGA et texte à taper pour intéragir avec son environnement. Comme son nom l'indique, il est question d'un mystère autour d'un gros diamant découvert à Crimson, dans l'Ontario (Canada). Le jeu a réçu l'approbation de la légendaire Roberta Williams qui fera d'ailleurs l'object d'un futur documentaire Enfin, si vous n'avez pas encore commencé Shadow Of Doubt , attendez le 26 septembre pour la sortie de la version finale . Actuellement en évaluation précoce, le jeu de Cole Jefferies propose un mélange d'enquête et d'immersive sim dans un monde généré de manière procédurale et rempli de voxels. C'est une prouesse technique assez dingue qu'on recommande fortement.