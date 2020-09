Les consoles virtuelles

Tout comme la PS3, la PS4, la Xbox 360 et la XO, la PS5 et la XSeX sortiront entre le 15 et le 22 Novembre aux US. Pourtant ni Sony ni Microsoft ne semblent vouloir fournir une vraie date de sortie officielle ou un prix pour les nouvelles bécanes. Bien au contraire, les deux constructeurs jouent la désinformation.Chez Sony, le mot d'ordre est clair : il n'y aura pas assez de consoles pour tout le monde. On vous invite même à vous enregistrer en ligne pour avoir le droit de pré-commander. Mais seule une poignée d'élus pourra passer commande selon des critères totalement flous . La conséquence est que la bête est déjà sur Ebay à 900 boules ...Chez Microsoft, il n'y a toujours pas la moindre communication officielle autour de la Xbox Series S alors que les fuites continuent. Cette dernière est même mentionnée sur les codes promotionnelles Game Pass