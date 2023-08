Configuration minimale sans ray tracing

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen 5 2600

Mémoire vive : 12GB de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon RX 480

Mémoire vidéo : 4 GB

DirectX : Version 12

Disque dur : 60GB

Note : Périphérique audio compatible Windows

Configuration minimale avec ray tracing

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen 5 2600

Mémoire vive : 12GB de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600

Mémoire vidéo : 6 ou 8 GB

Disque dur : 60GB

Note : Périphérique audio compatible Windows

*Le ray tracing n'est disponible que dans la zone de garage du jeu

Configuration recommandée sans ray tracing

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits / Windows 11

Processeur : Intel Core i7-7700 | Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 7 2700X | AMD Ryzen 5 3600

Mémoire vive : 12GB de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 590 ou Intel Arc A750

Mémoire vidéo : 6 ou 8 GB

Disque dur : 60GB

Note : Périphérique audio compatible Windows

Configuration recommandée avec ray tracing

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits / Windows 11

Processeur : Intel Core i7-7700 | Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 7 2700X | AMD Ryzen 5 3600

Mémoire vive : 12GB de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 2070, AMD Radeon RX 6650 XT ou Intel Arc A770

Mémoire vidéo : 8 ou 16 GB

Disque dur : 60GB

Note : Périphérique audio compatible Windows

*Le ray tracing n'est disponible que dans la zone de garage du jeu

Les configurations minimales et recommandées pour pouvoir jouer à Armored Core VI: Fires of Rubicon sur ordinateur sont tombées , et ce que l’on remarque de prime abord c’est qu’il ne vous faudra pas un PC foudre de guerre pour le faire tourner. En revanche, lorsque l’on va sur la page du jeu sur le site de Bandai Namco Europe , il est précisé que le ray tracing ne sera présent que dans le garage . Alors oui, c’est une saga où l’on passe énormément de temps à optimiser son mecha, histoire d’en faire un monstre pour les affrontements, mais quand même là c’est un peu se moquer du monde.* :* :Armored Core VI: Fires of Rubicon est attendu dans moins de dix jours, le 25 août sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Attendons les tests pour voir ce que le jeu a réellement dans le ventre.