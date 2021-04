Habitué aux longs discours, Ubisoft annonce son prochain Ubisoft Forward au samedi 12 juin prochain dans le plus court message possible. J'ai beau chercher quelques détails dans l’annonce , je ne trouve rien de plus à se mettre sous la dent, à part qu’il ne s’agit pas d’oublier l’E3, puisque tout cela se tiendra dans le cadre de l’E3 2021.