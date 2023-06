Le Wholesome Direct 2023 : le presque résumé

Vous nous connaissez, vous savez que nous sommes pétris de bonnes intentions (ou presque) et que nous aimons vous régaler de ces petits résumés détaillés des conférences estivales. Oui mais voilà, parfois les bonnes intentions ne suffisent pas, le Wholesome Direct 2023 a beau débarquer dans ses petits chaussons en laine tricotés avec amour, il nous marche dessus avec pas loin de 80 jeux. Alors deux solutions se présentent à vous : soit vous vous préparez un grand jerricane de tisane, vous vous glissez sous votre plaid le plus doux et vous profitez calmement pendant une heure de la vidéo de l’event, soit vous vous contentez des quelques titres que votre serviteur aura sélectionné sans aucun soucis d’exhaustivité. Très sincèrement, si vous avez besoin de vous relaxer, si vous adorez le thé, la botanique, la cuisine, les animaux mignons et la sorcellerie, ne rejetez pas trop vite la première option, vous pourriez passer un bon moment.Le premier jeu à nous avoir tapé dans l’œil est un certain I Am A Caterpillar (précision au passage : je n’utilise pas le « nous » par simple coquetterie stylistique, j’ai été aidé par deux enfants pour établir cette sélection, d’où peut-être une légère surreprésentation d’animaux avec de gros yeux). Comme son nom l’indique, on y incarnera une chenille, mais la pauvre ne veut absolument pas se transformer en papillon. On pourra câliner des crapauds, il y a un scarabée qui s’appelle Uzul… pas de doute, ça sent le goty sur PC.Difficile de ne pas mentionner Station to Station dont la démo est déjà disponible sur Steam. Très sincèrement, on n’attend pas forcément la simulation de gestion ferroviaire la plus poussée du marché, mais son design en voxel fait mouche et c’est déjà une sacré qualité.Promis, je ne vais pas vous faire la liste de tous les jeux présentés où il s’agit de collectionner des trucs, genre des crapauds,des champignons ou des Pokemon qui jouent au volley, mais là, comment faire l’impasse sur des lapins aussi mignons que ceux de Usagi Shima ? On peut même leur mettre des tout petits chapeaux !!! Ca sort sur mobile le 1er septembre.Les créateurs de Omno , le studio Inkyfox, nous reviennent bientôt avec un certain Kibu et on peut difficilement imaginer un concept plus réconfortant. Excusez du peu mais il s’agira d’y incarner un panda roux qui fait du jardinage, pratique la pêche et boit du thé. Le jeu coche déjà toutes les cases pour faire fondre nos petits cœurs.Dans le genre « tellement proche de la nature qu’on risque bien de se sacrifier pour servir d’engrais aux gentils arbres géants », il faudra sans doute compter sur The Guardian of Nature , un jeu d’aventure au style très naïf qui nous proposera de rétrécir pour voyager dans des galeries souterraines et y résoudre des puzzles visant à sauver la forêt ou un truc comme ça.On ne va pas se le cacher, le Wholesome Direct regorgeait de jeux où il fallait faire pousser des trucs divers et variés. On retiendra juste Botany Manor parce qu’il a une bonne tête avec un petit côté The Witness . En plus une démo est déjà disponible sur Steam donc autant se faire plaisir.Pour terminer ce tour d’horizon pas du tout complet, difficile de passer à côté du prochain jeu tiré de l’univers des Moumines, tout bêtement parce que Tove Jansson était cool et que sans elle le concept même de Wholesome n’aurait pas tout à fait le même goût. Donc forcément, on a hâte de voir ce que ce Snufkin: Melody of Moominvalley aura à nous proposer.Le direct s’est conclu sur une petite rafale de trailers. S’il ne fallait retenir qu’un, ce serait sans doute l’annonce de la démo de Let's! Revolution! , un puzzle game plutôt alléchant dont le seul nom sonne comme une belle façon d’envisager l’avenir.