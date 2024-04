Le Web3 s'invite dans les consoles portables

Quelque part dans le monde, il y a encore des gens qui pensent que le Web3 à de l'avenir et que les NFTs ont de l'avenir. Certains vont même jusqu'à produire du matos dédié à commencer par la (le ?) BitBoy One . Imaginé par Ordz Games , une boite qui produit des jeux Web3 à la sauce 8 bits, il s'agit d'une console portable qui ressemble fortement au Game Boy et qui embarque des specs assez modestes : un SoC RockChip RK3566, un écran de 3,45 pouces affichant du 640x480, 32 GB de mémoire flash, 4 Go de RAM et une batterie de 3,500 mAh. En plus de jouer aux jeux "play-to-earn" de Ordz, le Bitboy peut aussi faire tourner des émulateurs. Il y a cependant un problème : la console tapera dans les $500 alors que l'équivalent chez Anbernic coûte moins de $100 . Mais quand on aime la chaîne de bloc, on ne compte pas. J'ai cependant beaucoup de mal à concevoir quel amateur de jeux rétro soit aussi un fondu de Web3... PlaytronOS est une distribution Linux conçue comme un remplacement de SteamOS en intégrant de base toutes les boutiques et reposant sur des technos comme ChimeraOS et l'Heroic Games Launcher. Le but est de l'installer sur son Steam Deck ou ses concurrents type ROG Ally et Legion Go. Elle sera aussi installée de base sur la SuiPlay 0x1 qui en plus des jeux Steam et Epic Games Store supportera nativement les jeux Web3 utlisant la chaine de bloc Sui. La SuiPlay 0x1 n'existe pour l'instant qu`à l'état de rendus 3D moches. Aucune spec n'est mentionnée mais la bête devrait coûter dans les $500 . Comme pour la BitBoy, on a du mal à imaginer qui sont les clients potentiels d'un tel produit. Ou l'intérêt. Ou sa raison même d'exister.