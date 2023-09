TRÈS

Bon, en général on se moque carrément de parler de skins payants dans Factor d’autant plus quand le jeu n'est par encore sorti. Mais là, c’est différent dans le sens où Johnny Cage le personnage iconique de Mortal Kombat estfortement inspiré de l'acteur Jean-Claude Van Damme. Alors quand le très aware JCVD est prévu pour arriver dans le futur Mortal Kombat 1 comme l'un de ses skins, on se dit que la boucle est bouclée, on se tait et on fait la news. Parce que c’est Jean-Claude Van Damme . Malgré tout, on ne vous conseillera pas d'en faire l’acquisition puisqu’il ne sera disponible qu’en précommandant la version premium du jeu de Kombat, sans parler du fait qu’il lui ressemble, mais vraiment de loin En passant, moi aussi comme Karim Debbache j’ai du respect pour l’acteur qui m’aura fait passer de bons moments dans ma jeunesse, notamment devant Bloodsport (même si l’histoire inspirée de faits réels... est en fait complètement inventée ). Quoi qu’il en soit, le titre lui est toujours attendu sur PC, Xbox Series, PS5 et Switch pour le 19 septembre qui vient.