Le Remote Play Together, pour tous et partout

Le Remote Play Together est déjà une fonctionnalité fantastique de Steam. Non seulement elle permet de jouer en ligne aux jeux qui ne proposent que du multi local mais elle permet aussi d'économiser le prix d'un exemplaire pour ceux qui proposent les deux options.Valve va la rendre encore plus populaire en permettant de l'utiliser sans même avoir un compte Steam pour les joueurs invités. Le joueur hôte ( à condition de basculer sur la bêta ) peut créer un lien et l'envoyer à ses copains. En le cliquant, ils sont invités à installer Steam Link et la partie se lance directement sans avoir à s'authentifier. Steam Link est disponible sur iOS, Android, Linux ARM (Raspberry Pi) et Linux x86. La version Linux x86 est toute chaude sortie du four