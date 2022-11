Le PS VR 2 va vous faire casquer

Sony a fini par dévoiler le prix et la date de sortie de son PS VR 2. Le casque sortira donc le 22 février 2023 à 600 euros seul ou 650 euros en pack avec Horizon Call of the Mountain. Pour 50 euros de plus, vous pouvez acheter une station de rechargement (optionelle) pour les manettes. C'est donc 200 euros plus cher qu'un Quest 2 mais sans mode autonome et 400 euros moins cher qu'un Index sans nécessiter d'installer des stations de base. A noter que le PS VR 2 est aussi le seul à utiliser des écrans OLED et à afficher du 2000 x 2040 par oeil.Sony a profité de l'annonce de la date de sortie pour pour dévoiler une nouvelle série de jeux en développement pour le PS VR 2 et ils devraient tous sortir en 2023. On pensait bêtement que le PS VR 2 allait tirer le niveau des jeux VR vers le haut mais au vu de ce qui suit, on n'est pas bien sur.On commence The Dark Pictures: Switchback VR de Supermassive Games. C'est un spin-off de leurs jeux The Dark Pictures exactement commme l'était Until Dawn: Rush Of Blood pour le PS VR premier nom à savoir qu'il s'agira d'un shoot sur rails (au sens propre !). Ca a l'air bien débile et ça sera probablement super court.On continue dans les shoots sur rail avec la version PS VR 2 de Pistol Whip . La durée de vie du jeu de Cloudhead Games est un peu courte mais il reçoit régulièrement des mises à jour et il est super fun donc on recommande de le prendre en promo. Cette version PS VR 2 sera gratuite pour les possesseurs de la version PS VR 1.Crossfire: Sierra Squad sera un spin-off à la sauce VR du Clone of Duty de Smilegate donc ce sera un shoot décérébré jouable seul ou à 4 en co-op. Il est question de 60 missions et de 39 types d'armes allant du fusil de sniper aux couteaux de lancer permettant de tuer 17 types d'ennemis. Ca a l'air aussi débile que bourrin, le genre de jeux qu'on est content de lancer après avoir fermé JIRA.The Light Brigade est le nouveau jeu de Funktronic Labs et il s'agira d'un FPS à la sauce roguelike dans un monde étrange comportante une dose de magie. Les graphismes sont minimalistes ce qui permettra au jeu de tourner aussi bien sur PS VR 2 que PS VR 1 mais aussi sur Quest 2 et SteamVR.Cities: VR - Enhanced Edition est une version améliorée du Cities: VR sorti sur Quest 2 lui-même étant une version VR de Cities: Skyline. On se demande bien ce qu'ils ont amélioré car c'est toujours aussi moche et aliasé. Typiquement le rendu de la flotte est atroce.Google a beau avoir liquidés ses studios Stadia internes, ils ont conservé Owlchemy Labs ou alors ils ont simplement oublié qu'ils les ont racheté en 2017. Les créateurs de Job Simulator ont sorti cette année Cosmonious High sur SteamVR et Quest 2 et le jeu arrivera l'an prochain sur PS VR 2. Comme les précédents jeux du studio, il est toujours question de faire le con avec la physique cette fois dans un lycée rempli d'aliens louffoques.Hello Neighbor VR: Search and Rescue est un spin-off des jeux tinyBuild dans lequel on doit infilter la maison de son voisin psycopathe pour sauver son pote. C'est prévu aussi bien sur PS VR que PS VR 2 ce qui explique les graphismes "made in Unity". Jurassic World Aftermath Collection est un portage PS VR 2 de Jurassic World Aftermath et de son DLC "Part 2" sortis précédemment sur Quest 2 et développé par Oculus. Ce sont des bons jeux de fans si vous aimez Jurasssic Park mais ça se boucle en 3H. C'est aussi sorti sur Switch Zenith : The Last City est un MMO sorti sur Steam et PS VR en début d'année et il n'a pas exactement soulevé les foules. Les développeurs promettent un jeu revu de fond en comble pour cette version PS VR 2 avec mise à jour gratuite pour les possesseurs de la version PS VR 2 et c'est vrai qu'au vu de cette bande-annonce, le jeu semble avoir fait du chemin. After The Fall est le nouveau jeu des créateurs d'Arizona Sunshine sorti l'an dernier sur PC et Quest 2. Il s'agit d'un FPS jouable à 4 en co-op dans lequel on bute des zombies.Tentacular est sorti en mars dernier sur Steam et arrivera l'an prochain sur PS VR 2. Il s'agit d'un puzzle game à base de physique dans lequel une pieuvre géante aide les habitants d'une petite île. Ca a l'air bien débile et rigolo.Tout cela est bien sympathique mais mise à part Horizon Call of the Mountain, ça manque quand même de jeux majeurs qui donnent envie de claquer 600 euros dans un casque après avoir déjà claqué 550 euros pour une PS5. Et rappelons en plus que le PS VR 2 ne fera pas tourner les jeux PS VR 1...