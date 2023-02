Le point sur Embracer Group

Embracer Group vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2022-2023 donc on en profite pour faire le point sur le groupe tentaculaire. Mais tout d'abord on se doit de mentionner que le PDG a collé sa photo dans le PDF officiel (page 4). Non seulement c'est plutôt rare mais l'attitude "mafieux suédois" est assez fantastique.Embracer Group compte désormais 134 studios organisés en une douzaine de divisions , le tout employant près de 15 000 personnes. Le groupe compte 4 segments opérationnels : jeux PC/consoles, jeux mobile, jeux de société et "services et divertissements" qui comprend le reste (les comics, les droits du Seigneur Des Anneaux, les versions boite de Limited Run...). L'activité jeux vidéo proprement dite (PC, consoles et mobile) ne représente finalement que 45% du chiffre d'affaire. Le groupe a 224 projets PC et consoles en développement dont 31 AAA, 19 d'entre eux devant sortir avant mars 2026.Au niveau pognon, Embracer Group a réalisé un chiffre d'affaire d'un milliard euros durant ce troisième trimestre fiscall. Quant au résultat net avant impôts, il varie entre 22 millions d'euros et 200 millions d'euros selon la formule magique utilisée.