Le PlayStation Plus Cher, beaucoup plus cher

Abonnement PlayStation Plus Essential de 12 mois : 59,99 €

Abonnement PlayStation Plus Extra de 12 mois : 99,99 €

Abonnement PlayStation Plus Premium de 12 mois : 119,99 €

Abonnement PlayStation Plus Essential de 12 mois : 71,99 €

Abonnement PlayStation Plus Extra de 12 mois : 125,99 €

Abonnement PlayStation Plus Premium de 12 mois : 151,99 €

Inutile de faire de grands discours. Une simple comparaison vous suffira.Avant l’offre du PlayStation Plus annuel c’était ça : A partir du 6 septembre le PlayStation Plus annuel ce sera ça :Mais bien entendu, avec ces nouveaux tarfis vous aurez de nouveaux avantages… heu non, on déconne c’est juste une grosse banane dede Sony . Les tarifs pour un ou trois mois restent inchangées. Pour le moment.