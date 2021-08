Le PC a 40 ans

une architecture ouverte dans laquelle on peut remplacer les composants

un processeur x86

un OS fourni par Microsoft

regardez la première saison d'Halt And Catch Fire

regardez Pirates Of Silicon Valley

allez faire un tour chez LGR

allez trainer sur Internet Archive qui contient des milliers de jeux DOS jouables directement dans le navigateur

installez DOS sur une machine virtuelle

Le 12 août 1981, IBM mettait sur le marché l'IBM 5150, un ordinateur avec un processeur Intel 8088 cadencé à 4,77 MHz et épaulé par 16 Ko de RAM. En guise de système d'exploitation, il faisait tourner le PC DOS 1.0 fourni par Microsoft. Vous le connaissez en tant qu'IBM Personal Computer ou PC. Il a posé les bases du PC moderne :40 ans plus tard, IBM ne fait plus de PC mais le combo x86/Microsoft reste dominant pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Ce qu'IBM et Microsoft n'avait pas prévu est qu'une bande de passionnées allait tenter de faire tourner des jeux sur les boites beiges. Les jeux en question sont même devenus le moteur de l'innovation du PC car soyons francs, il n'y avait pas besoin de Pentium, de 3dfx et Sound Blaster AWE64 pour faire tourner Lotus.Si vous ne savez pas quoi faire pour célébrer l'occasion, voici quelques suggestions: