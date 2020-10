Le jeu à la con du vendredi

Le fait qu'on soit passé à côté du Kickstarter de Lancelot's Hangover: The Quest for the Holy Booze est un crime contre l'humanité. Mais heureusement pour Jean-Baptise De Clerfayt, son développeur, le KS a été un succès et le jeu vient de sortir sur Steam 50% Monkey Island 50% Monty Python et 100% politiquement incorrect, La Cuite de Lancelot : La Quête De La Sainte-Bibine est un point'n click dans lequel Lancelot cherche le Graal dans un pays peuplé uniquement "d'homosexuels et de femmes ayant du poil sous les bras", la France. Sa quête comportera des jeux à boire, des puzzles et des personnages haut en couleur comme un pape catholique diabolique ressemblant furieusement à Steve Jobs.Attention par contre : le jeu est uniquement en anglais alors que son développeur est un français. Mais il prévoit de faire une version française une fois qu'il aura pris un peu de repos.