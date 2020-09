Le jeu à la con du vendredi

En ce qui concerne les jeux faits par les fans, la politique de Nintendo semble être la suivante : ils tolèrent les mods type Super Mario Bros. X et les romhacks mais ils envoient leur armée d'avocats pour les jeux créés de toute pièce comme Pokémon Uranium . Peach’s Untold Tale entre dans la deuxième catégorie avec cependant un twist : il s'agit d'un jeu de cul dans laquelle la princesse se tape le royaume champignon.Tout le monde y passe. Même Bob-Omb. Et on ne peut vraiment pas poster de vidéos de gameplay ici. Le jeu est en développement depuis HUIT ANS et a reçu de nombreuses mises à jour . Il y a même une interview du développeur (! CONTENU ADULTE !). Seulement voilà, c'est trop pour Nintendo et le couperet vient de tomber : Nintendo a demandé à son créateur de retirer le jeu de la circulation et d'arrêter de bosser dessus. Alors pourquoi avoir attendu autant de temps ? Qui sait. Peut être que Nintendo a dans ses cartons son propre projet cochon. Entre les vibrations HD et l'écran tactile de la Switch, il y aurait de quoi faire.