Le jeu à la con du jeudi

Normalement on garde cette rubrique pour la fin de la semaine mais celui-ci ne peux pas attendre. Professional Team est un jeu chinois de Professional Team publié par Professional Team. PT est inspiré par les vidéos virales de Ghanéens qui dansent tout en transportant un cercueil à sa dernière demeure. Le tout est devenu un meme et le meme est devenu un ... jeu ?On ne sait même pas quel est le gameplay de Professional Team (ou si même il y a un gameplay) à part qu'il faut choisir son équipe de porteurs et son cercueil. Et qu'on peut le décorer. Les porteurs peuvent être des "black man" nous dit la page Steam mais on peut aussi choisir des filles court vêtues. Et des requins. J'étais sur d'avoir déjà vu le décor d'un des screenshots et je confirme : il provient de la démo Spatial Audio Temple fournie gratos avec l'Unreal Engine 4. Mais assez de bla bla bla, place à la danse. 5, 6, 7, 8 !(oui la vidéo semble entrelacée pour des raisons inconnues)