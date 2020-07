Le Decima bientôt sur PC

Deux jeux utilisant le moteur Decima de Guerilla Games arrivent bientôt sur PC : Death Stranding (14 Juillet) et Horizon: Zero Dawn (7 Aout), tous les deux sur Steam et l'EGS. Dans les deux cas, vous pouvez foncer les yeux fermés et pas uniquement car ce sont d'excellents jeux : ils devraient aussi être bien optimisés.Selon RPS , la version preview de Death Stranding tourne à 60 FPS en 1080p tous détails à fond sur une GTX 1060. Mieux encore, grâce à la magie du DLSS 2.0, le jeu peut tourner en 4K@60 FPS même avec une RTX 2060. Il ne s'agira pas de 4K natif mais d'upscale mais la différence est quasi imperceptible Death Stranding imagine un monde où les humains ne peuvent plus sortir dehors de peur d'un ennemi invisible et mortel et dans lequel les livreurs font partir des travailleurs les plus importants. Pour échapper à l'ennemi, il faut se couvrir la bouche et le nez. Ca va faire un carton aux US cet été.