Le Chemin De l'Exil mène au Sanctuaire Interdit

Le développement de Path Of Exile 2 se poursuit mais il faudra attendre la Exilecon 2023 qui se tiendra du 29 au 30 juillet pour en savoir plus. Tout ce qu'on sait pour l'instant est que PoE 2 introduira une nouvelle campagne comportant sept actes. Grinding Gear Games a tout même lâché une nouvelle bande-annonce histoire de nous mettre l'eau à la bouche et qu'il n'y a pas que Diablo IV dans la vie.Histoire que les fans ne s'impatientent pas trop, GGG va aussi sortir une nouvelle mise à jour pour PoE vendredi prochain. La version 3.2 introduira le Forbidden Sanctum qui comprendra un nouveau donjon comportant 4 niveaux ayant chacun un boss. Le tout fonctionnera comme un rogue-like donc à finir sans mourir et avec une grosse part d'aléatoire. Certaines pièces vous colleront même des gros malus. Il sera possible de poser les reliques trouvées sur des autels spéciaux afin de ne pas les perdre si vous échouez dans votre progression. Path Of Exile est toujours aussi gratuit et se chope sur Steam, EGS, Playstation et Xbox.