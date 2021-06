The Anacrusis (Left 4 Dead avec des aliens génériques)

Back 4 Blood (Left 4 Dead par les créateurs de Left 4 Dead)

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, A Ubisoft Original (Left 4 Dead furtif avec des aliens génériques)

Aliens: Fireteam Elite (Left 4 Dead avec les aliens du film Aliens)

Comme Valve ne semble pas avoir envie de faire un Left 4 Dead 3/0/VR, les petits copains ont pris le relais. Il y a donc 4 clones en développement :Ce dernier était autrefois connu en tant que Aliens: Fireteam , le Elite vient de se rajouter. Il sortira le 24 août sur Steam, Playstation et Xbox et on a presque envie d'y croire. Et même si c'est naze, ce sera toujours marrant à plusieurs. En plus de buter des aliens, on tuera aussi des androides de la respectable compagnie Weyland-Yutani.