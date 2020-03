La Warzone de CoD a fait un carton

Au début de la semaine, Activision Blizzard a lâché les chiens de guerre en annonçant Call of Duty : Warzone , un mode Battle Royale pour 150 personnes à la sauce CoD, disponible gratuitement en F2P ( par ici ) ou via une mise à jour de Call of Duty Modern Warfare. Si les retours d’expériences sont plutôt bons, les chiffres eux, sont excellents :comme l’ annonce fièrement le CM du compte Twitter . Un record.Dépassant de très loin le précédent record de cette catégorie, détenu par Apex Legends et ses 2,5 millions de joueurs, le jeu d’Acti Blibli a rempli la première partie de son objectif. Maintenant, reste à savoir tout le monde va rester et surtout, si tout le monde va craquer pour un Battle Pass, le nerf de la guerre des Battle Royale.