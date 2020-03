La Switch ferait le plein de Marios

En Septembre, Super Mario Bros va fêter ses 35 ans et Nintendo compterait célébrer l'êvènement en sortant une avalanche de jeux Mario sur Switch selon Gematsu Eurogamer et Venture Beat . Il serait question de remasters de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy 1 et 2, d'une version Deluxe de Super Mario 3D World et d'un nouvel opus de Paper Mario.Le tout sera annoncé lors d'un traditionnel Nintendo Direct. Comme d'habitude, Nintendo se refuse à commenter ce genre de rumeurs.