Il aura fallu attendre plus de 4 ans mais cette fois c'est la bonne : une mise à jour pour la Switch vient d'ajouter la possibité de connecter des casques audio en Bluetooth et sans dongle. Il y a cependant quelques hics . Une fois un casque connecté, on ne peut connecter que deux manettes à la console et si on joue en multi local, le casque est déconnecté. Oh et accessoirement les micros ne sont pas supportés.