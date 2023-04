La revue des communiqués de presse du 13 avril 2023

Tamarak Trail

Jeu coopératif en drop-in/drop-out pour 1 à 4 joueurs.

Combattez dans neuf environnements distincts, chacun avec ses propres types d'ennemis.

Incarnez différents pilotes avec des avions et des capacités uniques.

Plus de 250 combinaisons d'armes à choisir.

Sprites dessinés à la main et arrière-plans peints.

Combats épiques contre des méga-boss exagérés.

Support intégré pour les speedruns.

Bande-son originale du compositeur Dale North (Wizard of Legend, RWBY: Arrowfell, Dreamscaper).

Créé et développé par une équipe expérimentée de l'industrie.

Et c'est parti pour votre dose journalière d'informations inintéressantes, tout droit venue de vos communiquants favoris ! Ouii !!! C'est parti !!!Prenez Slay the Spire, Dicey Dungeons et Peglin, mélangez, et hop, Tamarak Trail.Prévu pour un lancement au deuxième trimestre sur PC, on a donc un jeu au tour par tour avec des dés, des cartes, et des combats. Si vous n'êtes pas encore vendu à ce concept innovant, laissez moi vous allécher avec moults informations :Dans Tamarak Trail, les joueurs incarnent un membre de la société secrète Sturgeon Lodge, cherchant à résoudre le mystère d'une Terre en décomposition. Ils peuvent choisir parmi trois personnages, chacun avec ses propres compétences et attributs, permettant de créer une stratégie unique pour naviguer sur le chemin sinistre. Les chemins générés procéduralement offrent une multitude de possibilités, avec des événements, des monstres, des campements, des trésors. Et bien plus encore nous dit le communiqué de presse.Mais attention ! Les joueurs devront être tactiques dans la construction de leurs dés pour affronter les monstres et les ennemis rencontrés. Les différentes faces des dés permett... Bon ok, j'arrête.La cinquième mise à jour de contenu gratuit desur Nintendo. Plus d'info le 19 avril dans un digital Event. Il y a également un Street Fighter 6 Showcase le 20 avril. Vous aurez oublié d'ici là, mais ne comptez pas sur moi pour faire un rappel.La suite de Hidden Through Time 1, un jeu d'objets cachés dans des décors colorés et dessinés à la main, qu'il faut retrouver, enfin j'imagine. Nous apprenons que Hidden Through Time 2: Myths & Magic promet d'être plus grand, meilleur, plus difficile et visuellement impressionnant, contrairement à toutes ces suites annoncées sans ambitions. Le jeu introduira également de nouvelles fonctionnalités, telles que des options de personnalisation, une interactivité accrue et une amélioration de l'ambiance.Aucune date prévue sauf si chatGPT est passé à coté, mais j'en doute parce que j'ai quand même relu l'original derrière, hého. Pas de vidéo non plus, et j'ai la flemme de recopier les images, je laisse donc votre imagination faire le reste.Successeur spirituel de Stride, et disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 et Xbox ! Ce jeu d'action et de plateforme se déroule dans un 21e siècle dystopique sous le contrôle d'un gouvernement fédéral unique. Les joueurs incarnent Kirin, un agent de haut niveau et combattant d'arts martiaux, qui doit affronter non seulement Abdullah l'esclavagiste et les forces gouvernementales, mais aussi les autres membres de son unité de mercenaires, les Teki, dans leurs belles combinaisons en latex qui veulent sa mort pour des raisons personnelles.Pas de vidéo non plus ici, ça ressemble à un vieux jeu megadrive avec un scrolling horizontal.Sortie aujourd'hui sur steam de ce RPG d'action fantastique et sombre. Les joueurs incarneront Vesper, un membre vertueux des "Stalkers", et exploreront le vaste monde de Medhram, rempli de ruines et d'horreurs. Ils devront traverser des donjons peuplés d'ennemis monstrueux, affronter des boss difficiles et utiliser leur arsenal d'armes et de pouvoirs sombres pour reprendre la nuit, et il y n'y a pas non plus de vidéo gothique et effrayante. C'est plus que c'était les communiqués de presse.Je vais finir par croire qu'on invente les jeux d'aujourd'hui, mais c'est également la sortie de ce shoot'em up rétro-moderne pour 1 à 4 joueurs, bourré d'humour, de surprises et probablement de bombardiers saucisse. Je vous recopie les points clés pour faire un peu de remplissage, ne me remerciez pas :Voilà.Un accès anticipé avec une incroyable réduction de 10%, et une vidéo ! Enfin !Comme dans tous les bons contes de fées, quelque chose de mauvais se profile à l'horizon, alors vous devrez fortifier votre forteresse et combattre les colonies voisines pour dominer le royaume ! Rassemblez une armée, choisissez votre champion et défendez votre royaume contre les voisins méchants et leurs sbires. Ou partez à la conquête en envoyant votre héros se battre en votre nom dans une quête épique pour collecter du butin et des équipements épiques !Apparemment on peut aussi se marier et romancer des tas de personnes, et ça a l'air très important.Une date de fin d'accès anticipé. Voilà. C'est le 17 mai.Dans cette suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, explorez les immenses terres d'Hyrule et les mystérieuses îles flottantes dans les cieux infinis. Découvrez de nouvelles destinations, de nouveaux dangers, des panoramas et des énigmes qui ne pourront être surmontés que par votre esprit et votre ingéniosité. Maîtrisez-vous le pouvoir des nouvelles capacités de Link pour repousser les forces maléfiques qui menacent le royaume ?Créez votre propre aventure dans un monde où vous laissez libre cours à votre imagination. Les terres et les cieux d'Hyrule vous attendent !Le 12 mai, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fera son entrée triomphale sur la console Nintendo Switch. Regardez la toute dernière bande-annonce du jeu pour un aperçu exclusif de ce qui vous attend dans cette aventure colossale.(Voyez comme un communiqué de presse arrive à rendre n'importe quel jeu chiant comme la pluie dans BOTW)Un jeu de couch-gaming basé sur la physique, avec 130 cartes où s'affronteront des poulets. Comme il y a une vidéo, je laisse parler les images :