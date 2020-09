La PS5 en rupture de stock

Les précommandes de la PS5 sont parties en quelques minutes laissant un bon nombre d'acheteurs furieux et permettant à un bon nombre de raclures d'Ebay de se faire un joli paquet de pognon. Sony s'excuse de la situation et explique qu'il y aura de nouvelles vagues de précommandes dans les jours à venir.Ce n'est pas vraiment une surprise : c'est le même problème à chaque lancement de console et de produit populaire en général. La combinaison "stock limités" et "hype maximum" est la recette parfaite d'un désastre. Pourtant il ne serait pas compliqué de changer les choses.Du côté de chez Sony et des revendeurs agréés, la formule "premier avis premier servi" ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas faire une système de loterie ? Une semaine ou deux avant l'ouverture des précommandes, les joueurs intéressés s'inscrivent sur un site web et un ordinateur choisit au hasard les heureux élus. Le jour J, ils reçoivent un lien vers un des revendeurs agréés avec un code à rentrer pour passer commande. Ceux qui n'ont pas été choisis sont sur liste d'attente et un nouveau tirage est fait pour chaque vague de précommandes.Il y a déjà des loteries pour des places de concert alors pourquoi pas des consoles ? Du côté d'Ebay et des sites d'occasion type Leboncoin, une solution simple serait d'interdire de poster des annonces pour des PS5 jusqu'à un mois après la sortie la console. Sony pourrait proposer une compensation financière au besoin.Enfin du côté des joueurs, il serait peut-être temps pour une remise en cause. Personne n'a besoin d'avoir la console le jour de sa sortie. La PS5 sera la même le 20 Novembre, le 21 Novembre, le 22 Novembre... Mieux encore : d'ici Noel, il y aura probablement des patchs pour les jeux de lancement et pour l'OS améliorant l'expérience. Il y aura aussi tout plein d'avis, de tests, d'astuces afin d'être sûr de son coup. A moins que jouer est votre gagne-pain (Youtube, Twitch...), Il n'y a aucune raison de se presser. Il faut aussi penser à ce que cette précipitation implique : histoire de vendre le plus de consoles possible, Sony va transporter une partie des PS5 par avion alourdissant un bilan carbone déjà désastreux...