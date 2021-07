La Playdate victime de son succès

Vous espériez chopper une Playdate cette année ? C'est raté : les précommandes pour la première fournée sont parties en quelques minutes. Il faut dire que Panic n'avait prévu que 20 000 consoles... La deuxième fournée de la console la plus adorable au monde sera livrée en 2022. On espère que Panic va augmenter la production mais on comprend qu'ils soient prudents : c'est une toute petite boîte après tout (25 employés) et c'est un marché de niche.