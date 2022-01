La peau sur les os

Malgré ses 18 000 employés, Ubisoft a du mal à sortir des jeux. Trois d'entre eux sont dans les limbes : le remake de Prince Of Persia : Les Sables du Temps, Beyond Good and Evil 2 et Skull & Bones. Ce dernier a été présenté plusieurs fois à l'E3 et a connu plusieurs reboots. Les choses ne vont pas en s'améliorant vu qu'Antoine Henry, Associate Game Director sur le jeu, a quitté Ubisoft après 15 ans de métier. Grâce à son profil Linkedin , on apprend qu'il bossait sur le jeu depuis 2014.Skull & Bones aurait déjà coûté plus de 120 millions de dollars à Ubisoft et n'a toujours pas la moindre date de sortie. Il se traîne aussi un moteur et des assets vieillissants et une réputation digne de Star Citizen. On le voit bien devenir un free-to-play mobile.