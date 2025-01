La Nintendo Switch 2 se dévoile officiellement

L'attente a été longue, mais Nintendo s'est enfin bouger pour nous présenter la Switch 2 . La machine marketing se mettant en place, Nintendo a préféré commencer par faire monter la sauce avec une très courte vidéo, balancée sans prévenir sur les Internets.Un rendez-vous est déjà pris pour le mercredi 2 avril avec un Nintendo Direct qui se penchera plus en détail sur la Nintendo Switch 2, qui sortira quelque part en 2025. Pour le reste, nous apprenons tout de même deux ou trois choses sur la console, notamment sur le fait qu'elle sera plus grande : plus grand écran (probablement 8"), mais aussi Joy-Con plus grands. Au passage, ces derniers abandonnent le fait de s'attacher avec un rail sur le console, pour opter pour une attache magnétique (avec une gâchette supplémentaire derrière les Joy-Con pour se désaimanter. On se doute aussi que les joysticks ont été revu et corrigés, etc. Au passage, il semblerait aussi que les Joy-Con disposent d'un mode "souris". Tout cela sera détaillés dans le Nintendo Direct.Autre information, Nintendo confirme bien que les jeux Nintendo Switch fonctionneront sur Nintendo Switch 2, qu'ils soient en dématérialisés ou en cartouches. Attention tout de même, certains jeux risque de ne pas fonctionner. Perso, je pense direct à Nintendo Labo qui demandent d'avoir des Joy-Con de la première console.Enfin, nous avons eu droit à un tout petit aperçu de Mario Kart 9 (nom non définitif) qui garde la même direction artistique que Mario Kart 8 Deluxe.