La news CoD de l'année

"Piou piou ! Pan pan ! Going Dark. Captain Price ! For the record. Boum ! Haaaaa nuclear explosion ! Helicopter ! Buda buda buda ! Crasssh ! You will pay for this Makarov !"

Voilà voilà. Tout cela pour dire que Call of Duty: Modern Warfare III, le troisième opus du reboot, sortira le 10 novembre sur PC et consoles. On a hâte que MS finalise le rachat d'ABK histoire que les CoDs arrivent dans le Game Pass et qu'on puisse choper un code pour un mois gratuit afin de faire la campagne solo de 6H.