La montagne de la gagne (au moins le temps d'une démo)

Si pour vous les Pyrénées se limitent à des débits d'alcool et de tabac défiscalisés, à des hippies ariégeois et à des stations de ski qui tirent la gueule maintenant que le réchauffement climatique est acté… vous n’êtes sans doute pas loin de la vérité. Mais à ce beau panorama, il faudra bientôt ajouter un jeu de deck façon Roguelite qui compte bien aspirer votre temps libre sans que vous vous en rendiez compte : un certain Pyrene . Le titre devrait débarquer cette année sur PC, mais vous pouvez d’ores et déjà vous faire une petite idée de la bête par le biais d’une démo disponible sur Steam depuis le début de la semaine.Le programme est clair : partir en rando, retaper un village, débloquer petit à petit de nouvelles compétences sous forme de cartes, dégommer des monstres en utilisant intelligemment tout le bazar accumulé… Je vous vois venir, vous vous demandez sur quelle base j’ai Foix (humour local, désolé…) en ce titre ? C’est bien simple, son développeur, Two Tiny Dice, m’a déjà volé quelques heures de vie avec son précédent jeu, Forward, qui partageait certains points communs avec ce Pyrene. D’ailleurs, si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours en juger par vous-même, Forward est en ce moment en promo sur Steam ce qui le rend disponible pour une bouchée de pain (bon 5,73€, ça fait cher la bouchée de pain, mais avec les clopes et le pastis moins cher, on s’y retrouve...)