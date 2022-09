La compil Uncharted Legacy of Thieves enfin datée sur PC

Sony aura mis du temps à se décider, mais on a enfin la date de sortie pour Uncharted: Legacy of Thieves Collection , la compil regroupant Uncharted 4 et le spin-off Lost Legacy : elle arrivera le 19 octobre. Comme pour les précédents portages des jeux Sony first party, on nous promet du travail bien fait avec un support des écrans ultrawide, un framerate débloqué, le jeu au clavier-souris ou à la manette, et même l'emploi du FSR 2.0 (le DLSS semble être absent, maheureusement).Les configs requises vont d'un vieux i5 et une GeForce 960 pour du 720p30 à un i9 9900k / Ryzen 3950X couplé à une GeForce 3080 / Radeon 6800XT pour du 4K60. L'étiquette du prix affiche 50€, ce qui reste raccord avec les précédentes sorties Sony sur PC : on a hâte de voir si The Last of Us Part I sera lui vendu 80 comme sur PS5.